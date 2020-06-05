05 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
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05 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

05 Haziran 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

05 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
05.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Aramızda Kalsın

02:30 Çilek Kokusu

04:05 Benim Tatlı Yalanım

05:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:15 Benim Tatlı Yalanım

12:30 Evde Hareket Zamanı

13:30 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kolpaçino: Bomba

20:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

22:00 Soğuk Savaş

22:30 Medcezir

Kaynak: InterSinema.com

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