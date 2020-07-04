04 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı 04 Temmuz 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 01:00 Her Yerde Sen 03:30 Zuhal Topal’la Sofrada 04:30 Kadın 05:30 Aşk Yeniden 06:00 Aşk Yeniden 08:00 Çalar Saat 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 11:15 Bay Yanlış 12:45 Yaparsın Aşkım 13:45 Şevkat Yerimdar 15:30 Yaparsın Aşkım 16:15 Yaparsın Aşkım 16:15 Bay Yanlış 19:00 FOX Ana Haber 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Benimle Söyle 20:00 Bay Yanlış 22:30 Bay Yanlış 23:15 Bay Yanlış Kaynak: InterSinema.com