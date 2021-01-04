04 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
04 Ocak 2021 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
02:45 Canım Komşularım
03:15 Müzik Arası
04:00 5N 1K
04:15 Küçük Ağa
06:30 Sihirli Annem
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Gelinim Mutfakta
14:00 Çetin Ceviz
15:45 Yatıya Misafirim Var
16:45 Herkül: Efsane Başlıyor
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel
20:00 Harry Potter Ve Sırlar Odası
23:30 Çetin Ceviz 2
23:45 İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri
Kaynak: InterSinema.com