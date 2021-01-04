04 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
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04 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

04.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 04.01.2021 06:47
04 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı

04 Ocak 2021 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

02:45 Canım Komşularım

03:15 Müzik Arası

04:00 5N 1K

04:15 Küçük Ağa

06:30 Sihirli Annem

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Yaprak Dökümü

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Gelinim Mutfakta

14:00 Çetin Ceviz

15:45 Yatıya Misafirim Var

16:45 Herkül: Efsane Başlıyor

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel

20:00 Harry Potter Ve Sırlar Odası

23:30 Çetin Ceviz 2

23:45 İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri

Kaynak: InterSinema.com

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