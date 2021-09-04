04 Eylül 2021 Atv Yayın Akışı
04 Eylül 2021 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
02:35 İkimizin Sırrı
05:35 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Ralph ve İnternet
12:05 Stajyer Mafya
13:50 İkimizin Sırrı
16:50 İnanılmaz Aile 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com