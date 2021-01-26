04:04 Saat anlamı nedir? 04 04 saati ne anlama geliyor? 04.04 saati ne demek, ne manaya gelir?

Saat anlamları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle 12:12, 13:13, 14:14 vb. şekillerdeki çift saatlerin anlamları ne demek, nedir araştırılıyor. Peki 04:04 saatinin anlamı nedir? Saat gece sabaha karşı 4'ü 4 geçerken ne demek, ne anlama gelir? 04 04 saat anlamı nedir? Saat anlamları serisi sizlerle...

Saatlerden anlamı en çok merak edilen saat 04:04 'dür. Peki saat 04:04 'ü gösterdiğinde bu ne anlama geliyor? Saat 04.04 olduğunda arkadaşınıza, sevdiğiniz kişiye hangi mesaj gönderilir? 04:04 saat anlamı nedir? 04 04 ne demek?

04:04 SAAT ANLAMI NEDİR?

04:04 saat anlamı:

"Saat 04:04 'ün anlamı fiziksel seviyede en iyi durumda olma dönemine gireceğinizi gösteriyor. Şu anda sağlık sorunları yaşıyorsanız, melekler size bu zorlukların üstesinden geleceğiniz konusunda güçlü göstergeler veriyor. Size güç verecek ve vücudunuzla ilgilenmek için içinizde ihtiyacınız olan motivasyonu bulmanıza yardımcı olacaklardır."

anlamlarına gelmektedir.

Bazı kaynaklara göre ise 04 04 saatinin anlamı "Seni çok seviyor." anlamına gelmektedir.

ÇİFT SAATLERİN ANLAMLARI NELERDİR?

Saat anlamlarında kabul gören manalar aşağıdaki gibidir. Bazı sitelerde anlamları değişse de genel olarak çift saatlerin anlamları bu şekildedir diyebiliriz.

00:00 Saat Anlamı : "Seni şu anda rüyasında görüyor"

01:01 Saat Anlamı : "Seni seviyor"

02:02 Saat Anlamı : "Senden hoşlanıyor"

03:03 Saat Anlamı : "Sana aşık olmaya başlıyor"

04:04 Saat Anlamı : "Seni çok seviyor"

05:05 Saat Anlamı : "Senden nefret ediyor"

06:06 Saat Anlamı : "Herhangi bir teklif için kötü bir gün"

07:07 Saat Anlamı : "Senden çocuk yapmak istiyor"

08:08 Saat Anlamı : "Sana kahvaltı teklif edecek"

09:09 Saat Anlamı : "Seni üzecek bir söz söyleyecek"

10:10 Saat Anlamı : "Senden ayrılmak için fırsat kolluyor"

11:11 Saat Anlamı : "Sana sürpriz bir hediyesi var"

12:12 Saat Anlamı : "Seni ailesine anlatacak"

13:13 Saat Anlamı : "Seninle konuşmaya utanıyor"

14:14 Saat Anlamı : "Evlenme teklifi etmeyi düşünüyor"

15:15 Saat Anlamı : "Seninle kaçmak istiyor"

16:16 Saat Anlamı : "Seni arkadaşlarına anlatıyor"

17:17 Saat Anlamı : "Seninle aynı hayalleri kuruyor"

18:18 Saat Anlamı : "Seni herkesten daha çok seviyor"

19:19 Saat Anlamı : "Elini tutmak istiyor"

20:20 Saat Anlamı : "Şu anda başkasıyla yan yana"

21:21 Saat Anlamı : "Seninle ilgili gelecek hayalleri kuruyor"

22:22 Saat Anlamı : "Sana kahve ısmarlayacak"

23:23 Saat Anlamı : "Senin için hayatının ilki ve teki olduğunu düşünüyor"

SAAT NEDİR?

Saat, zamanı ölçmeye yarayan alettir. İki farklı zaman arasındaki farkı insanlar tarafından oluşturulan ölçüler dahilinde ölçmeyi sağlar.Saatin rakamları arasındaki açılar 30 derecedir.

SAAT TARİHİ

Saat, ilk defa MÖ 4000'lerde Mısır'da kullanılmaya başlanmıştır. Mısırlılar, Güneş'in her gün belirli bir düzende doğup battığını keşfetmişti. Bundan yararlanarak güneş saatini icat etmeyi başardılar. Bu saat çeşidinde dik duran bir cismin güneşin geliş açısına göre oluşturduğu gölge boyuna bakılarak saat hesaplanıyordu. Ancak güneş saatinin bir eksikliği vardı. Geceleri güneş olmadığından dolayı çalışamıyordu. Bunun üzerine Antik Mısırlılar kum saati ve su saatini icat ettiler.