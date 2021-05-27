'Yasak Elma' dizisi oyuncuları ayrılmıyor

Fenomen olan 'Yasak Elma' dizisinin oyuncuları birbirinden ayrılmıyor. Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu'yla teknede bir araya gelip, tatil yaptı. İşte detaylar...

FOX'ta ekrana gelen 'Yasak Elma' dizisinde oynayan Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu'yla tatilde bir araya geldi. Set dışında da birbirinden ayrılmayan projenin kadın oyuncuları, Ege'de tatile çıktı. Teknede poz veren beşliden Ece, kareyi Instagram'dan paylaştı. Ece, "Yasak Elma 4. Sezon biter kızlar tatile çıkar! 'Sex and the City'nin 7. Sezonu için burdayız" diye yazdı. Aynı kareyi oyuncular da sayfasına taşıdı.

Tüm oyuncular aynı kareyi paylaşırken, bu sezon dizide yer almayacak Cavadzade farklı kareleri de paylaştı. İlk olarak aynı poza yer veren Cavadzade, "Beşinci sezonda olmayışımı kutladık" diye yazdı. Ece'ye sarılıp, o anda kendi dudağına ruj sürdüğü fotoğrafı yayınlayan Cavadzade, "Bir ruj markası çıkarıyoruz" notunu düştü.

Ece'yle birbirine baktıkları fotoğrafa ise oyuncu, "Eda yüzünü gerdirecek, ben dudaklarımı şişereyim" diye yazdı.

Son olarak Cavadzade, Ece'nin kendisine öpücük yolladığı kareye, "Öptük" ifadesini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin