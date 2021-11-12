'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' iddiasına dava açmıştı! Karar çıktı... - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' iddiasına dava açmıştı! Karar çıktı...

Snob Magazin - Haberler | Magazin
'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' iddiasına dava açmıştı! Karar çıktı...

Serenay Sarıkaya, kendisiyle ilgili ortaya atılan 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' dedikodusunu haber yapan köşe yazarına açtığı itibar davasını kazandı. Mahkeme, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. İşte detaylar...

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendisiyle ilgili ortaya atılan 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' iddialarına sessiz kalmadı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü oyuncu, bu söylentileri ortaya atan köşe yazarından şikayetçi oldu.

Oyuncu, kişiliğinin ve itibarının zedelendiğini, psikolojik olarak travma yaşadığını belirtti. Sarıkaya, bu asılsız dedikodu nedeniyle karşı taraftan 50 bin lira tazminat talep etti.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde bu şikayetle ilgili dava görüldü. Duruşmaya davacı ile davalı tarafın avukatları katıldı.

Mahkeme, davacı Sarıkaya'nın tazminat talebini haklı buldu. Köşe yazarının ünlü oyuncuya 10 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.
'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' iddiasına dava açmıştı! Karar çıktı...

'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' iddiasına dava açmıştı! Karar çıktı...

'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' iddiasına dava açmıştı! Karar çıktı...

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title