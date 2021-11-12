'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' iddiasına dava açmıştı! Karar çıktı...

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haber ine göre; Oyuncu Serenay Sarıkaya , kendisiyle ilgili ortaya atılan 'Evli bir kulüp başkanıyla aşk yaşıyor' iddialarına sessiz kalmadı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran ünlü oyuncu, bu söylentileri ortaya atan köşe yazarından şikayetçi oldu.

Oyuncu, kişiliğinin ve itibarının zedelendiğini, psikolojik olarak travma yaşadığını belirtti. Sarıkaya, bu asılsız dedikodu nedeniyle karşı taraftan 50 bin lira tazminat talep etti.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde bu şikayetle ilgili dava görüldü. Duruşmaya davacı ile davalı tarafın avukatları katıldı.

Mahkeme, davacı Sarıkaya'nın tazminat talebini haklı buldu. Köşe yazarının ünlü oyuncuya 10 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.