'Beni bu halde annem bile tanımaz'

Son dönemde meslektaşı Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla gündemde olan Nesrin Cavadzade, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere takıldı

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Maskesini takarak, kurallara uyan ve gözlükleriyle de kendisini gizleyen oyuncu, muhabirleri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

Bir dükkana giden Cavadzade, "Arkadaşlar sizlere helal olsun, beni bu halde annem bile tanımaz" dedi.

AYRILIK İDDİASINA YANIT YOK

Gökhan Alkan ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen oyuncu, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bunları konuşmayalım" diyerek ayrılık sorularını yanıtsız bıraktı.

Nesrin Cavadzade'nın, sevgilisi Gökhan Alkan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silmesi ayrılık iddiasını güçlendirmişti.

Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde Yasak Elma dizisine veda etmişti.

Kaynak: Snob Magazin