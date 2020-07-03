03 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 03 Temmuz 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Aramızda Kalsın 02:30 Abluka 02:30 Yüksek Sosyete 04:30 Güzel Köylü 05:00 Yüksek Sosyete 05:09 Güzel Köylü 07:00 İki Aile 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:00 Dolunay 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Eyvah Eyvah 2 20:00 Büyük Oyun 21:45 Büyük Oyun 22:30 Eyvah Eyvah 2 23:30 Medcezir Kaynak: InterSinema.com