03 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı 03 Temmuz 2020 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:10 Ölümüne Dans 01:00 Gözcüler 4: Bangkok'ta Soygun 02:15 Ölümüne Dans 03:05 Bir Zamanlar Çukurova 04:20 Bir Zamanlar Çukurova 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan 20:00 Yok Artık 22:00 Kardeş Payı 22:00 Gençliğim Eyvah 23:10 Kardeş Payı Kaynak: InterSinema.com