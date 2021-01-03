03 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı
03 Ocak 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
02:05 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
02:45 Benim Adım Melek
04:05 Türkan Hanım'ın Konağı
05:35 Nirvana Alevler İçinde
07:50 Böyle Bitmesin
09:05 Diriliş Ertuğrul
09:35 Yedi Numara
10:35 Benim Adım Melek
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Bizim Köyün Şarkısı
14:10 Tövbeler Olsun
16:30 Tozkoparan İskender
17:10 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları
19:00 Ana Haber
20:00 Tozkoparan İskender
20:00 Tövbeler Olsun
22:20 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com