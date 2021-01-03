03 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı
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03 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı

03.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 03.01.2021 06:46
03 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı

03 Ocak 2021 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:05 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

02:45 Benim Adım Melek

04:05 Türkan Hanım'ın Konağı

05:35 Nirvana Alevler İçinde

07:50 Böyle Bitmesin

09:05 Diriliş Ertuğrul

09:35 Yedi Numara

10:35 Benim Adım Melek

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

14:10 Bizim Köyün Şarkısı

14:10 Tövbeler Olsun

16:30 Tozkoparan İskender

17:10 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları

19:00 Ana Haber

20:00 Tozkoparan İskender

20:00 Tövbeler Olsun

22:20 Gönül Dağı

Kaynak: InterSinema.com

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