03 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
03 Mayıs 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Beyaz Show
02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
04:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
04:30 Akasya Durağı
05:30 Müzik Arası
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Arka Sokaklar
14:00 Hayat Tamircisi
15:15 Arda ile Omuz Omuza
16:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
16:00 Çarkıfelek
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Orta Direk Şaban
20:00 Kung Fu Panda 2
21:45 Orta Direk Şaban
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Beyaz Show
Kaynak: InterSinema.com