02 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
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02 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı

02 Temmuz 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

02 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
02.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 07:00

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Aramızda Kalsın

01:30 Yüksek Sosyete

02:30 Abluka

03:30 Dolunay

04:30 Güzel Köylü

05:00 Yüksek Sosyete

05:20 Güzel Köylü

07:00 İki Aile

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Eyvah Eyvah 2

22:30 Eyvah Eyvah 2

23:15 İşler Güçler

Kaynak: InterSinema.com

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