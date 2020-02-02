02 Şubat 2020 Show Yayın Akışı
02 Şubat 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Çukur
03:00 Zemheri
05:30 Cumartesi Sürprizi
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tarkan Altın Madalyon
14:45 Ramo
18:45 Show Ana Haber
20:00 Neşeli Günler
22:15 Postacı
23:45 Babam ve Oğlum