02 Ocak 2021 Kanal d Yayın Akışı
02 Ocak 2021 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Neredesin Firuze
01:30 Yatıya Misafirim Var
02:45 Kahpe Bizans
03:30 Gelinim Mutfakta
04:15 Yatıya Misafirim Var
05:30 Sihirli Annem
07:00 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Cumartesi
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yılbaşı Ailesi
15:45 Hekimoğlu
15:45 Yatıya Misafirim Var
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
22:45 Herkül: Efsane Başlıyor
23:30 Beyaz Show
Kaynak: InterSinema.com