02 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 02 Nisan 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Futbol Akşamı 00:40 Süper Lig Goller 01:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' İSVİÇRE - FRANSA 01:00 İsviçre - Fransa 01:40 Premier Lig 02:05 Bundesliga 02:15 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar 02:40 A Milli Takım Goller 02:40 Bir Zamanlar 03:00 Spor Manşet 03:55 Spor Kitaplığı 04:00 2014 DÜNYA KUPASI GRUP KARŞ.' İSPANYA - HOLLANDA 04:00 İspanya - Hollanda 04:00 Arjantin - Bosna Hersek 05:40 Süper Lig Goller 05:40 Premier Lig 05:45 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL 05:50 Bundesliga Frikik Golleri 05:55 Takvim Yaprakları 06:00 Spor Artı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Canavar Arabalar 07:00 Dünyanın En Güçlü Adamları 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 İngiltere Premier Lig Goller 10:00 Spor Bülteni 10:25 Futbolun En Büyük Sahnesi 10:50 Bundesliga Frikik Golleri 10:55 Nedir, Nasıl Oynanır? 11:00 Almanya - Portekiz 11:00 İspanya - Hollanda 12:40 Juventus Goller 12:40 Süper Lig Goller 12:55 Kamu Spotu: Evde Spor 13:00 Spor Manşet 14:00 TBMM-TV 16:00 İsviçre - Fransa 16:00 Nijerya - Arjantin 17:40 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol 17:40 Muhammed Salah Goller 17:45 Cristiano Ronaldo Goller 17:55 Bundesliga Frikik Golleri 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:00 Spor Ana Haber 19:55 Kamu Spotu: Evde Spor 20:00 Süper Lig Goller 20:30 Almanya Bundesliga En Güzel Goller 20:35 Premier Lig 20:45 Bir Zamanlar 21:00 Futbol Akşamı 22:00 Spor Artı 23:00 İspanya - Hollanda 23:00 Almanya - Gana Kaynak: InterSinema.com