02 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
02 Ağustos 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
02.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 02.08.2020 08:30
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Galip Derviş
00:30 Çatı Katı Aşk
01:45 Adı Efsane
03:00 Adı Efsane
04:00 Akasya Durağı
05:30 Müzik Arası
05:45 Yabancı Damat
06:45 Ver Elini Aşk
07:00 Ver Elini Aşk
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Gırgıriye'de Şenlik Var
13:00 Çatı Katı Aşk
15:00 Çatı Katı Aşk
16:45 Yumurcak
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek Bayram Özel
22:30 Çok Akustik
22:30 Uzak Ara Eğlence
Kaynak: InterSinema.com