02 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 02 Ağustos 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:30 Galip Derviş 00:30 Çatı Katı Aşk 01:45 Adı Efsane 03:00 Adı Efsane 04:00 Akasya Durağı 05:30 Müzik Arası 05:45 Yabancı Damat 06:45 Ver Elini Aşk 07:00 Ver Elini Aşk 09:45 Magazin D Cumartesi 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Gırgıriye'de Şenlik Var 13:00 Çatı Katı Aşk 15:00 Çatı Katı Aşk 16:45 Yumurcak 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çarkıfelek Bayram Özel 22:30 Çok Akustik 22:30 Uzak Ara Eğlence Kaynak: InterSinema.com