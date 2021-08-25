02-05/08/2021 TARİHLERİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI (MÜZE MÜDÜRÜ) (25/08/2021)
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02-05/08/2021 TARİHLERİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI (MÜZE MÜDÜRÜ) (25/08/2021)

02-05/08/2021 TARİHLERİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI (MÜZE MÜDÜRÜ) (25/08/2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

07/04/2021 tarihinde yapılan Müze Müdürü Görevde Yükselme yazılı sınavından yeterli puan alarak 02-05/08/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylardan başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre başarı listesi Bakanlığımız intranet duyurular bölümünde ( http://intranet.

07/04/2021 tarihinde yapılan Müze Müdürü Görevde Yükselme yazılı sınavından yeterli puan alarak 02-05/08/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylardan başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre başarı listesi Bakanlığımız intranet duyurular bölümünde ( http://intranet. ktb. gov. tr/IcerikDetay/NzIyMA==/MQ== ) yayınlanmıştır.

Ayrıca; sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını http://sbs. ktb. gov. tr/sorgu/sozlusonuc linkinden öğrenebileceklerdir.

Adaylar sınav sonuçlarına 01. 09. 2021 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptıkları birimleri aracılığıyla itiraz edebileceklerdir.

İlgililere duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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02-05/08/2021 TARİHLERİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI (MÜZE MÜDÜRÜ) (25/08/2021) - Haberler
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