02-05/08/2021 TARİHLERİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI (MÜZE MÜDÜRÜ) (25/08/2021)
07/04/2021 tarihinde yapılan Müze Müdürü Görevde Yükselme yazılı sınavından yeterli puan alarak 02-05/08/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylardan başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre başarı listesi Bakanlığımız intranet duyurular bölümünde ( http://intranet.
07/04/2021 tarihinde yapılan Müze Müdürü Görevde Yükselme yazılı sınavından yeterli puan alarak 02-05/08/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylardan başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre başarı listesi Bakanlığımız intranet duyurular bölümünde ( http://intranet. ktb. gov. tr/IcerikDetay/NzIyMA==/MQ== ) yayınlanmıştır.
Ayrıca; sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını http://sbs. ktb. gov. tr/sorgu/sozlusonuc linkinden öğrenebileceklerdir.
Adaylar sınav sonuçlarına 01. 09. 2021 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptıkları birimleri aracılığıyla itiraz edebileceklerdir.
İlgililere duyurulur.
Kaynak: Habermetre