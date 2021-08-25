02-05/08/2021 TARİHLERİNDE YAPILAN GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI (MÜZE MÜDÜRÜ) (25/08/2021)

07/04/2021 tarihinde yapılan Müze Müdürü Görevde Yükselme yazılı sınavından yeterli puan alarak 02-05/08/2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylardan başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav ortalamasına göre başarı listesi Bakanlığımız intranet duyurular bölümünde ( http://intranet.