01 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:10 Kalk Gidelim 02:00 52 Hafta 02:25 Elimi Bırakma 05:00 Ferhunde Hanım ve Kızları 06:25 Sağlıklı Mutfak 07:25 Aslan Ailem 10:25 Tozkoparan 11:50 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:00 Ferhunde Hanım ve Kızları 13:10 Elimi Bırakma 16:15 Ege'nin Hamsisi 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Shrek 20:00 Benim Adım Melek 21:50 3'te 3 Tarih 23:45 Doğu'nun Kayıp Silüetleri Kaynak: InterSinema.com