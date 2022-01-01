01 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Haberler
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01 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı

01 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

01 Ocak 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:00 Yeni Hayat

03:35 1'de Nostalji

05:45 Şefin Özel Konuğu

06:30 Muhteşem Kraliçe

09:30 Doğayla Mücadele

11:35 Tozkoparan İskender

13:15 Yeni Hayat

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Şipşak Aile

01 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı

01 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı

01 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı

01 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri

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