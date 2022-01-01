01 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı
01 Ocak 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:00 Yeni Hayat
03:35 1'de Nostalji
05:45 Şefin Özel Konuğu
06:30 Muhteşem Kraliçe
09:30 Doğayla Mücadele
11:35 Tozkoparan İskender
13:15 Yeni Hayat
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Şipşak Aile