01 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı
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01 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

01 Aralık 2019 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

01.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 01.12.2019 06:45
01 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:50 Geçmiş Günler

03:45 Müzik

04:40 Sende Yap

05:30 Çok Gezenti

06:00 Kader Bağları

07:40 Geçmişin Gölgesinde

10:00 Beni Takip Et

12:15 Çok Gezenti

13:15 Rehber

14:30 Küçük Ağa

16:00 Gönül Yarası

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Kız Kaçıran

22:15 B Planı

Kaynak: InterSinema.com
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