01 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı
01 Ağustos 2021 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Mumya
02:25 Golden Slumber
04:40 Hercai
08:00 Köpek Didi'nin Çiftliği
10:00 Şans Kapıyı Çalınca
12:30 Baş Belası
16:20 E.T.
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
Kaynak: InterSinema.com