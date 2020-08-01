01 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:25 Yeşil Deniz 01:45 Sosyete Şaban 03:15 Yeşil Deniz 03:20 Hangimiz Sevmedik 05:25 Bir Yusuf Masalı 05:30 Bayram Namazı 07:00 Kurbanlık 07:40 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi 07:50 Yeşil Deniz 09:10 Uğurlugiller 09:35 Tozkoparan 10:15 Kurbanlık 11:05 Perihan Abla 12:15 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi 13:00 Gülşen Abi 13:50 Yedi Numara 14:00 Bayram Özel 14:45 Yeditepe İstanbul 17:00 Sosyete Şaban 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Hanımağa'nın Gelinleri 20:00 Kalk Gidelim Kaynak: InterSinema.com