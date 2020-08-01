01 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
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01 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı

01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

01 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
01.08.2020 06:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 06:53

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:25 Yeşil Deniz

01:45 Sosyete Şaban

03:15 Yeşil Deniz

03:20 Hangimiz Sevmedik

05:25 Bir Yusuf Masalı

05:30 Bayram Namazı

07:00 Kurbanlık

07:40 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

07:50 Yeşil Deniz

09:10 Uğurlugiller

09:35 Tozkoparan

10:15 Kurbanlık

11:05 Perihan Abla

12:15 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

13:00 Gülşen Abi

13:50 Yedi Numara

14:00 Bayram Özel

14:45 Yeditepe İstanbul

17:00 Sosyete Şaban

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Hanımağa'nın Gelinleri

20:00 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com

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