01 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
01 Ağustos 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:25 Yeşil Deniz
01:45 Sosyete Şaban
03:15 Yeşil Deniz
03:20 Hangimiz Sevmedik
05:25 Bir Yusuf Masalı
05:30 Bayram Namazı
07:00 Kurbanlık
07:40 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
07:50 Yeşil Deniz
09:10 Uğurlugiller
09:35 Tozkoparan
10:15 Kurbanlık
11:05 Perihan Abla
12:15 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
13:00 Gülşen Abi
13:50 Yedi Numara
14:00 Bayram Özel
14:45 Yeditepe İstanbul
17:00 Sosyete Şaban
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Hanımağa'nın Gelinleri
20:00 Kalk Gidelim
Kaynak: InterSinema.com