0 rakamını kim buldu?
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0 rakamını kim buldu?

12.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:34
0 rakamını kim buldu?

Matematik kaynaklarında 0 rakamını Harezmi'nin keşfettiği yönünde bilgiler yer almaktadır. Peki, 0 rakamını kim buldu? İşte, detaylar…

O rakamının ne zaman ve kim tarafından bulunduğu merak edilen bir konu olarak öneçıkıyor. Peki, 0 rakamını kim buldu?

0 RAKAMINI KİM BULDU?

Sıfırın M.Ö. 1770 itibariyle Antik Mısırlılar,[M.Ö. ikinci binyılın ortalarında Babiller, MÖ 450 yıllarında Orta Amerika'da yaşayan Mayalılar tarafından kullanıldığına dair kanıtlar vardır. M.S. 800 civarında ise Hintler sıfıra benzer bir sembol kullanmışlardır. Hindistan'dan yayılan sıfır, M.S. 1400 yıllarında Avrupa'da da benimsenmiş ve kullanılmıştır. Harezmi tarafından yeniden tanımlanan sıfır sayısının, Ortaçağ'da Endülüs'ten Avrupa'ya geçtiği düşünülmektedir.

Sıfır, aritmetikte 0 rakamını simgeler. Bugünkü sayı sisteminde sıkça kullanılan sıfır, bir niteliğin yokluğunu temsil eder. Toplamada toplandığı sayıyı değiştirmeyen etkisiz, çarpmada sonucu sıfır yapan yutan, bölmede ise bir sayıya bölündüğünde 0 sonucu çıkar. Ancak bir sayıyı böldüğünde sonuç tanımsızdır. 0 sayısı pozitif ve negatif olmayan bir sayıdır. "0" Roma rakamlarında gösterilemeyen tek rakamdır.

Birçok skalada sıfır başlangıç ya da nötr bölgeyi temsil eder. Sayı doğrusunda sıfırın sağı artı, solu eksi değerleri barındırır. Sıcaklık derecelendirmelerinde sıfırın yeri derecelendirme sistemine göre değişir. Örneğin Kelvin derecinde sıfır noktası -273 °C'ye (mutlak sıcaklık) denk gelmektedir. Celsius derecesinde ise 0 noktası suyun erime/donma noktası olarak alınmıştır.

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