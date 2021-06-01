0 rakam mı? Sıfır (0) rakam mıdır, sayı mıdır? 0 sayısı rakam olarak kabul ediliyor mu? Yoksa sayı mı kabul edilir?

Matematikte en çok merak edilen konulardan birisi sıfırın rakam mı yoksa sayı mı olduğudur. Doğal sayılar 0'dan başlayarak + sonsuza kadar devam etmektedir. Tam sayılar ise 0, pozitif sayılar ve negatif sayılar olmak üzere tüm sayıları kapsar. Peki, 0 rakam mı? Sıfır rakam olarak kabul edilir mi? Sıfır sayı olarak mı kabul ediliyor? Tüm detaylar haberimizde.

0 rakam mı en merak edilen konular arasında yer alıyor. Matematik problemlerinde 0 sayı olarak mı geçiyor yoksa rakam olarak mı? Sıfır bildiğiniz gibi doğal sayılardan birisidir. Lakin rakam olarak geçiyor mu araştırılıyor. Şimdi sizler için sıfır (0) hakkında bilgileri paylaşalım.

0 RAKAM MI?

Sıfır (0) rakamdır. Daha doğrusu 0 hem rakamdır hem de sayıdır. Fakat bazı akademisyenler sıfır sayısını doğal sayı olarak kabul etmemektedir.

Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan sıfır da rakam olarak kabul ediliyor. Bunun yanı sıra 0 sayı olarak da kabul ediliyor. Fakat 0 sayısı sayma sayısı değildir.

Sayma sayıları : 1,2,3,4,5,6,7,8,9... vb. şeklinde devam eder. Bu bakımdan 0 sayma sayısı olarak kabul edilmemektedir.

Doğal sayılar : 0,1,2,3,4,5,6,7,8... vb. şeklinde devam etmektedir. Bu yüzden sıfır doğal sayılar kümesine dahildir. Ayrıca 0 rakam olarak da kabul edilmektedir.

0 ÇİFT SAYI MI TEK SAYI MI?

0 çift sayıdır ve rakamdır.

Çift rakamlar (sayılar) şu şekilde : 0, 2, 4, 6, 8

Tek rakamlar (sayılar )şu şekilde : 1, 3, 5, 7, 9

Kısacası çift sayılar 2'ye tam bölünebilen sayılardır. Diğerleri ise tek sayı olarak geçmektedir.

Sıfır (0)

0 (SIFIR) HEM RAKAM HEM SAYI OLARAK MI KABUL EDİLİYOR?

Evet, sıfır sayısı hem rakam hem sayıdır. Yukarıda açıkladığımız gibi matematikte rakamlar şu şekilde:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Haliyle 0 da rakamların içerisinde kabul edilmektedir.

Buna ek olarak 0 hem de sayı olarak geçmektedir. Şöyle bir örnek verebiliriz. Her rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir. Mesela 15 sayısı bir sayıdır ama rakam olarak geçmemektedir. 0 (sıfır) ise hem sayı hem rakam olarak kabul edilmektedir. Sıfırın matematikte çok önemli bir yeri vardır.

0 (SIFIR) NEGATİF SAYI MI POZİTİF SAYI MI?

0 sayısı ne negatif ne de pozitif sayı olarak geçmektedir. Sıfır negatif sayılar veya pozitif sayılar kümesinde yer almamaktadır.

SIFIR SAYISI İLK OLARAK KİM BULDU? NEREDE BULUNDU?

Sıfır (0) sayısının Milattan Önce 1770 tarihinde Antik Mısırlılar tarafından, Milattan Önce 2000 yıllarının ortalarında Babiller tarafından, Milattan Önce 450 senelerinde Orta Amerika'da yaşayan Mayalılar tarafından kullanılmış olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Milattan Sonra 800 lü yıllarda ise Hintler 0 sayısına benzer bir sembol kullanmışlardır. Sıfır sayısı Hindistan'dan yayılmış ve Milattan Sonra 1400 lü yıllarda Avrupa ülkelerinde kabul edilmiş ve kullanılmıştır. Ünlü bilim adamı Harezmi tarafından sıfır sayısı yeniden tanımlanmıştır. Ortaçağ'da ise Endülüs Devleti'nden Avrupa'ya geçtiği rivayet edilmektedir.

Kısacası sıfır sayısının ilk olarak M.Ö. Antik Mısırlılar tarafından kullanıldığı kabul edilmektedir. Ancak konu hakkında net bir bilgi yer almamaktadır. Farklı görüşler mevcuttur.