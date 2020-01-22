Zülfü livaneli ile Sevdalım hayat izleyicisiyle buluştu
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Zülfü livaneli ile Sevdalım hayat izleyicisiyle buluştu

Geçtiğimiz yıl başlayan ve büyük ses getiren, izleyen herkesin beğenisini kazanan Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat 25 Ocak Cumartesi akşamı Volkswagen Arena'da izleyicisi ile yeniden buluşacak.

22.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:13
Zülfü livaneli ile Sevdalım hayat izleyicisiyle buluştu

Geçtiğimiz yıl başlayan ve büyük ses getiren, izleyen herkesinbeğenisini kazanan ile Sevdalım Hayat 25 Ocak Cumartesi akşamıVolkswagen Arena'da izleyicisi ile yeniden buluşacak.

Zülfü Livaneli'nin bestelerinden ve yaşam hikayesindenoluşan Sevdalım Hayat - Şarkıları ve Öyküleri, Zülfü Livaneli'nin tadınadoyulmaz anlatımı, Rengim Gökmen yönetimindeki muhteşem orkestrası, Teyfik Rodos,Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım'ın eşsiz yorumuyla izleyicilereunutulmaz bir akşam yaşatacak. Kerki Solfej'in düzenlediği Sevdalım Hayat'ınbiletleri Biletix'te.

Kaynak: Bültenler
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