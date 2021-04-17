Zula Süper Lig 7. Sezon 5. Hafta 1. Gün karşılaşmaları başlıyor! – Güncelleniyor

Karşılaşmalar saat 14: 00'da başlıyor.

Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon tüm hızı ile devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ki kıyasıya geçen mücadelelerin ardından yeni bir haftaya giriyoruz.

Birbirinden önemli karşılaşmaların olduğu beşinci hafta birinci gününün fikstürü sizlerle.

Günün ilk maçında Çamlıca Espor - İstanbul Espor 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve saat 18: 00'da ki Galatasaray - KBB Kağıtspor Espor karşılaşmasıyla 5. hafta birinci gün son bulmuş olacak.

Zula Süper Lig 7. Sezon 5. Hafta 1. Gün Karşılaşmaları

Çamlıca Espor -14: 00- İstanbul Espor

Sangal Esports -15: 00- fastPay Wildcats

Bal Espor -16: 00- ABB Aski Espor

Digital Athletics -17: 00- Gamers of Future

Galatasaray -18: 00- KBB Kağıtspor Espor

Heyecan verici 5. hafta 1. gün karşılaşmalarını Zula Oyun Espor YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. tıklayarak karşılaşmaları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros