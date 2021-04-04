Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı!

Zula Süper Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları sonuçlandı.

Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 3. Hafta ikinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da İstanbul Espor - fastPay Wildcats mücadelesi ile başladı ve 18: 00'da ki Digital Athletics - Bal Espor mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.

3. hafta 2. gün karşılaşmaları zulaoyunespor Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;

Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Sonuçları

İstanbul Espor 0-2 fastPay Wildcats

Galatasaray 2-0 Çamlıca Espor

KBB Kağıtspor Espor 2-0 Sangal Esports

Gamers of Future 1-1 ABB Aski Espor

Digital Athletics 1-1 Bal Espor

Zula Süper Ligi'nde 3. haftanın son bulmasıyla oluşan puan durumuna göz atmak isterseniz tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros