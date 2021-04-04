Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı!
Zula Süper Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları sonuçlandı.
Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 3. Hafta ikinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da İstanbul Espor - fastPay Wildcats mücadelesi ile başladı ve 18: 00'da ki Digital Athletics - Bal Espor mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.
3. hafta 2. gün karşılaşmaları zulaoyunespor Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;
Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Sonuçları
İstanbul Espor 0-2 fastPay Wildcats
Galatasaray 2-0 Çamlıca Espor
KBB Kağıtspor Espor 2-0 Sangal Esports
Gamers of Future 1-1 ABB Aski Espor
Digital Athletics 1-1 Bal Espor
Zula Süper Ligi'nde 3. haftanın son bulmasıyla oluşan puan durumuna göz atmak isterseniz tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros