Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı!
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Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı!

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Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Karşılaşmaları Tamamlandı!

Zula Süper Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları sonuçlandı.

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Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 3. Hafta ikinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da İstanbul Espor - fastPay Wildcats mücadelesi ile başladı ve 18: 00'da ki Digital Athletics - Bal Espor mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.

3. hafta 2. gün karşılaşmaları zulaoyunespor Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;

Zula Süper Lig 7. Sezon 3. Hafta 2. Gün Sonuçları

İstanbul Espor 0-2 fastPay Wildcats

Galatasaray 2-0 Çamlıca Espor

KBB Kağıtspor Espor 2-0 Sangal Esports

Gamers of Future 1-1 ABB Aski Espor

Digital Athletics 1-1 Bal Espor

Zula Süper Ligi'nde 3. haftanın son bulmasıyla oluşan puan durumuna göz atmak isterseniz tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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