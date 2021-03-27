Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı!

Zula Süper Ligi'nde günün sonuçları!

Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 2. Hafta birinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da ABB Aski Espor – Dıgıtal Athletıcs mücadelesi ile başladı ve 19: 00'da ki Sangal Esports – Çamlıca Espor mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.

2. hafta 1. gün karşılaşmaları Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;

Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 1. Gün Sonuçları

ABB Aski Espor 0-2 Dıgıtal Athletıcs

İstanbul Espor 0-2 Kağıtspor Espor

FastPay Wildcats 2-0 Galatasaray

Bal Espor 1-1 Gamers of Future

Sangal Esports 2-0 Çamlıca Espor

Kaynak: Playerbros