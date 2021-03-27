Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
Zula Süper Ligi'nde günün sonuçları!
Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 2. Hafta birinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da ABB Aski Espor – Dıgıtal Athletıcs mücadelesi ile başladı ve 19: 00'da ki Sangal Esports – Çamlıca Espor mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.
2. hafta 1. gün karşılaşmaları Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;
Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 1. Gün Sonuçları
ABB Aski Espor 0-2 Dıgıtal Athletıcs
İstanbul Espor 0-2 Kağıtspor Espor
FastPay Wildcats 2-0 Galatasaray
Bal Espor 1-1 Gamers of Future
Sangal Esports 2-0 Çamlıca Espor
Kaynak: Playerbros