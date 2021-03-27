Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı!
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Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı!

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Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 1. Gün karşılaşmaları tamamlandı!

Zula Süper Ligi'nde günün sonuçları!

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Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 2. Hafta birinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da ABB Aski Espor – Dıgıtal Athletıcs mücadelesi ile başladı ve 19: 00'da ki Sangal Esports – Çamlıca Espor mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.

2. hafta 1. gün karşılaşmaları Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;

Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 1. Gün Sonuçları

ABB Aski Espor 0-2 Dıgıtal Athletıcs

İstanbul Espor 0-2 Kağıtspor Espor

FastPay Wildcats 2-0 Galatasaray

Bal Espor 1-1 Gamers of Future

Sangal Esports 2-0 Çamlıca Espor

Kaynak: Playerbros

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