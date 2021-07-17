Zula Akademi 2021 2. dönem kayıtları başladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zula Akademi 2021 2. dönem kayıtları başladı!

Zula Akademi 2021 2. dönem kayıtları başladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

ZulaTurkiye Akademi kayıtları başladı!

Zula Akademi 2021 2. dönem kayıtları bugün itibarı ile başladı. 2021 yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuna destek vermek isteyen yeni bir gönüllü ordusunu kuracağını açıkladı.

Zula Akademi Nedir?

Zula oyuncuları arasından oluşturulan "gönüllü" destek takımı ve eğitim merkezidir. Ekip içerisinde yer alan oyuncular test ekibi, destek ekibi, sosyal medya ekibi ve oyun içi görevli ekibi gibi gruplara katılıp alanlarında uygulamalı olarak eğitim alabilirler. Tabii ki yüksek performans ile kendini kanıtlayan gönüllüler daha üst aşamaya da geçebilir.

akademiye destek vermek ve gönüllü orduda yer almak istiyorsan başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayabilirsiniz. Başvurular ekip tarafından teker teker değerlendirilecektir.

İlginizi çekebilir Açıklaması

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Serra Arıtürk
Spor Mesut Özil Erol Bulut Şenol Güneş Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zula Akademi 2021 2. dönem kayıtları başladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 20:47:48. #1.16#

title