Zula Akademi 2021 2. dönem kayıtları başladı!

ZulaTurkiye Akademi kayıtları başladı!

Zula Akademi 2021 2. dönem kayıtları bugün itibarı ile başladı. 2021 yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuna destek vermek isteyen yeni bir gönüllü ordusunu kuracağını açıkladı.

Zula Akademi Nedir?

Zula oyuncuları arasından oluşturulan "gönüllü" destek takımı ve eğitim merkezidir. Ekip içerisinde yer alan oyuncular test ekibi, destek ekibi, sosyal medya ekibi ve oyun içi görevli ekibi gibi gruplara katılıp alanlarında uygulamalı olarak eğitim alabilirler. Tabii ki yüksek performans ile kendini kanıtlayan gönüllüler daha üst aşamaya da geçebilir.

akademiye destek vermek ve gönüllü orduda yer almak istiyorsan başvuru sayfasına ulaşmak için tıklayabilirsiniz. Başvurular ekip tarafından teker teker değerlendirilecektir.

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Kaynak: Playerbros