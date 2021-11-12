Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün Dilara yarıştı. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dilara kimdir? Dilara Arıkanlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DİLARA ARIKANLI KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına katılan Dilara Arıkanlı 1997 Ankara doğumludur. Aslen Kastamonu'lu olan Dilara Arıkanlı sosyal medya fenomenidir. Youtube'da kendi adında bir kanalı bulunmaktadır. Yemekteyiz Dilara Arıkanlı, Kırıkkale üniversitesi Tarih bölümünü bitirmiştir.

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Dilara Arıkanlı'nın İnstagram'da 286 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "dilaraarikanli1" adresinden ulaşabilirsiniz.

Dilara Arıkanlı 12 Kasım Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında ev sahipliği yapmıştır.

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