Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün Berkay yarıştı. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Berkay kimdir? Berkay Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BERKAY DEMİRCİ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yarışmacısı olan Berkay Demirci 12 Mayıs 1995 doğumludur. 26 yaşında olan Berkay Demirci'nin "Gıybet Mi?" adında bir Youtube kanalı bulunmaktadır. Şuanda kanalın 68 bin abonesi mevcuttur.

Berkay Demirci Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. İstanbullu olan Berkay Demirci Youtuber'dır. Kanalında birçok ünlü ismi ağırlamıştır.

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