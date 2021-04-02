Zuhal Topal'la Sofrada Şenay Toğul kimdir? Zuhal Topal'la Sofrada Şenay Toğul neden diskalifiye oldu?

FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında Şenay Toğul diskalifiye oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada Şenay Toğul kimdir? Zuhal Topal'la Sofrada Şenay Toğul neden diskalifiye oldu?