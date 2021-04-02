Zuhal Topal'la Sofrada Şenay Toğul kimdir? Zuhal Topal'la Sofrada Şenay Toğul neden diskalifiye oldu?
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FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında Şenay Toğul diskalifiye oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada Şenay Toğul kimdir? Zuhal Topal'la Sofrada Şenay Toğul neden diskalifiye oldu?
Zuhal Topal'ın sunumu ile ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada Şenay Toğul kimdir? Zuhal Topal'la Sofrada Şenay Toğul neden diskalifiye oldu?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Zuhal Topal'la Sofrada neden yok sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Hafta içi her gün 16:00'da FOX TV ekranında yayınlanmakta. Zuhal Topal'la Sofrada 575. bölümü ile 2 Nisan perşembe ekranlarda.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA ŞENAY TOĞUL KİMDİR?
Haftanın 4. günü yarışan Şenay Toğul, yarışmaya İzmir'den katılmaktadır. Peki, Şenay Toğul, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasından neden diskalifiye edildi?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADAD ŞENAY TOĞUL NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?
FOX ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada 575. bölümde yayınlanan fragmanda, Zuhal Topal'ın çok sinirlendiği ve yarışmadan diskalifiye edildiğini söyledi.