Zuhal Topal'la Sofrada bugün kim birinci oldu? 9 Nisan Zuhal Topal'da kim kazandı?
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Zuhal Topal'la Sofrada bugün kim birinci oldu? 9 Nisan Zuhal Topal'da kim kazandı?

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Zuhal Topal'la Sofrada bugün kim birinci oldu? 9 Nisan Zuhal Topal'da kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün haftanın birincisi belli olacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyorlar. Kayınvalideler, gelinlerin yemeklerini tadıp puanlama yapıyorlar. Peki, 9 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada bugün kim birinci oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün haftanın birincisi belli olacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyorlar. Kayınvalideler, gelinlerin yemeklerini tadıp puanlama yapıyorlar. Peki, 9 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada bugün kim birinci oldu? İşte detaylar haberimizde…

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

24 puan kayınvalidelerden, 7 puan da Zuhal Topal'dan alan Eda Hanım 31 puanla haftanın birincisi seçildi. 15 bin TL'lik hediye çekini kazanan Eda Hanım büyük sevinç yaşadı.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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