Zuhal Topal'la Sofrada bugün kim birinci oldu? 9 Nisan Zuhal Topal'da kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada programında bugün haftanın birincisi belli olacak. Hafta içi her gün yayınlanan programda yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyorlar. Kayınvalideler, gelinlerin yemeklerini tadıp puanlama yapıyorlar. Peki, 9 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada bugün kim birinci oldu?