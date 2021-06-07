Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi! Zuhal Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Zuhal Kalaycıoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Zuhal Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler. Zuhal Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi. Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zuhal Kalaycıoğlu merak konusu oldu. İşte Zuhal Kalaycıoğlu hakkında merak edilen Zuhal Kalaycıoğlu kimdir, Zuhal Kalaycıoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?
Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı olan Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.