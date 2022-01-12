Züğürt Ağa ne zaman çekilmiştir? Züğürt Ağa nerede çekildi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrolünde Şener Şen'in yer aldığı yerli film Züğürt Ağa, zaman zaman televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde aynı zamanda Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel gibi isimler de yer alıyor. Zengin oyuncu kadrosu, büyük beğeni toplayan konusu ile sayesinde pek çok ödül toplamıştır. Züğürt Ağa ne zaman çekilmiştir? Züğürt Ağa nerede çekildi, oyuncuları kim?

ZÜĞÜRT AĞA KONUSU

Filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Yağmur yağmaması ve kuraklığın başlaması üzerine köylüler ağanın ürünlerini çalıp satar ve İstanbul'a kaçarlar. Ağa da topraklarını satarak, İstanbul'a göç eder. Fakat şehir yaşamına ayak uyduramayan ağa elinde, avucunda ne varsa yiyip tüketir. Karısı da evi terk eder. Sonunda onu yalnız bırakmayan Kiraz ile yaşamaya başlar ve en iyi bildiği iş olan çiğ köfte yapma işine başlar.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının güncelliğini koruyan filmi Züğürt Ağa'nın Haraptar köyü sahnelerinin çekimleri 1985 yılında Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşti.

ZÜĞÜRT AĞA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Züğürt Ağa filmi 1985 yılında çekildi.Yapımcılığını da Kadir Yurdatap yürüttü. Türk sinemasının en çok izlenen yapımları arasındadır.

ZÜĞÜRT AĞA OYUNCULARI

Şener Şen

Erdal Özyağcılar

Füsun Demirel

Nilgün Nazlı

Atilla Yiğit

Can Kolukısa

Bahri Selin

Ayla Arslancan

Celal İpek

Filiz Küçüktepe

Ali Osman Okumuş

Funda Çakmaktaş

Kemal İnci

Celal Yassıtaş

Kadir Yılmaz

Hamdiye Turan

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