Züğürt Ağa ne zaman çekilmiştir? Züğürt Ağa nerede çekildi, oyuncuları kim? Züğürt Ağa konusu
Yönetmenliğini Nesli Çölgeçen üstlenirken senaryosunu Yavuz Turgul kaleme aldığı Züğürt Ağa, Türk sinemasının eleştirel dile sahip olan yapımlarından biridir. Oyuncu kadrosu, hicivli içeriği ile büyük beğeni toplayan film hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında. Züğürt Ağa ne zaman çekilmiştir? Züğürt Ağa nerede çekildi, oyuncuları kim? Hangi köyde çekildi? İşte, Züğürt Ağa konusu...
Züğürt Ağa ne zaman çekilmiştir? Züğürt Ağa nerede çekildi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrolünde Şener Şen'in yer aldığı yerli film Züğürt Ağa, zaman zaman televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde aynı zamanda Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel gibi isimler de yer alıyor. Zengin oyuncu kadrosu, büyük beğeni toplayan konusu ile sayesinde pek çok ödül toplamıştır. Züğürt Ağa ne zaman çekilmiştir? Züğürt Ağa nerede çekildi, oyuncuları kim?
Filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Yağmur yağmaması ve kuraklığın başlaması üzerine köylüler ağanın ürünlerini çalıp satar ve İstanbul'a kaçarlar. Ağa da topraklarını satarak, İstanbul'a göç eder. Fakat şehir yaşamına ayak uyduramayan ağa elinde, avucunda ne varsa yiyip tüketir. Karısı da evi terk eder. Sonunda onu yalnız bırakmayan Kiraz ile yaşamaya başlar ve en iyi bildiği iş olan çiğ köfte yapma işine başlar.
Türk sinemasının güncelliğini koruyan filmi Züğürt Ağa'nın Haraptar köyü sahnelerinin çekimleri 1985 yılında Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşti.
Züğürt Ağa filmi 1985 yılında çekildi.Yapımcılığını da Kadir Yurdatap yürüttü. Türk sinemasının en çok izlenen yapımları arasındadır.
- Şener Şen
- Erdal Özyağcılar
- Füsun Demirel
- Nilgün Nazlı
- Atilla Yiğit
- Can Kolukısa
- Bahri Selin
- Ayla Arslancan
- Celal İpek
- Filiz Küçüktepe
- Ali Osman Okumuş
- Funda Çakmaktaş
- Kemal İnci
- Celal Yassıtaş
- Kadir Yılmaz
- Hamdiye Turan
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