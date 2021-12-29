Zuckerberg'in bölgeden sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar - Haberler
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Zuckerberg'in bölgeden sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in Hawaii'den sürekli arazi satın alıyor olması bölge halkının tepkisini çekiyor. Zuckerberg'in adayı kolonileştirmeye çalıştığını iddia eden halk, teknoloji devinin durdurulması için bir imza kampanyası başlattı.

Yeni adıyla Meta, eski ismiyle Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Hawaii'de toprak almasıyla gündemden düşmüyor. Zuckerbeg, geçtiğimiz günlerde bir arazi daha satın alarak topraklarını biraz daha genişletti.

Zuckerberg'in adada 110 dönümlük balta girmemiş alanı var. Eşinin sahip oldukları ve diğerleriyle bu alan 1400 dönüme çıkıyor. Dış basında yer alan haberlere göre arazide 2006 yılında 7 kişinin hayatına mal olan baraj felaketinin yaşandığı bölge de bulunuyor.

Zuckerberg'in bölgeden sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar

Zuckerberg'in bu eylemi bölgede protestolara nedeni oluyor. Bölge halkı, Zuckerberg'in adayı 'sömürgeleştirmeye' çalıştığını iddia ediyor. Zuckerberg, önceki yıllarda bölge halkı ve turistlerin oldukça sevdiği bir yer olan Pila'a plajına da 'kişisel mahremiyet' gerekçesiyle 707 metrelik bir duvar inşa etmişti.

Zuckerberg'in bölgeden sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar

Bu ve bunun gibi eylemler nedeniyle Zuckerberg ve eşi 'istenmeyen kişiler' olarak ilan edildi. Halk, "Mark Zuckerberg'in Kauai'yi Kolonileştirmesini Durdur" isimli bir imza kampanyası başlattı.

Zuckerberg'in bölgeden sürekli arazi alması halkı ayaklandırdı! İmza kampanyası başlattılar

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (1)
Demir Acer :bizdekiler araplara ingilizlere almanlara satmak icin bir birleriyle yarisiyorlar vatanseverlik iste boyle bir sey Cevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
500
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