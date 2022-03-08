Zorlu yürüyüş parkuru "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için aşıldı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de bir grup doğasever 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Düziçi ilçesinde yaklaşık 8 kilometrelik zorlu parkuru aşarak Ademin Şelalesi'ne ulaşan doğaseverler şelalenin altında açtıkları Türk bayrağı ile yürüyüşü tamamladı.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Düziçi ilçesinde 'Kadına saygı anneye saygı' sloganı ile başlatılan yürüyüşte doğaseverler yaklaşık 8 kilometrelik zorlu parkuru aştı. Parkur boyunca geçilmesi zorlu yerlerde zaman zaman birbirlerine destek veren doğaseverler birlik ve beraberliğe de dikkat çekmeyi ihmal etmedi. Düziçi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personellerinin de katıldığı yürüyüşte Ademin Şelalesi'ne ulaşan doğaseverler şelalenin altında açtıkları Türk bayrağı ile yürüyüşü tamamladı.

Yürüyüşe katılan doğaseverlere parkur hakkında bilgiler veren Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Başkanı Muhammet Doğan, "Ademin Şelalesi'ne gidiyoruz. Parkur orta zorlukta ancak yağmurdan yer yer çamur, bundan dolayı kaymamak için dikkat edelim. Yürüyüş faaliyetimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yapıldı. Bu anlamda tüm kadınların kadınlar gününü de kutluyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE