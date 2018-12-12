Zorlu Holding Kıvılcımlar Hareketi'ni Başlattı

Zorlu Holding parlak bir gelecek, sürdürülebilir bir yaşam ve toplumsal fayda için Kıvılcımlar Hareketi'ni başlattı.

Zorlu Holding açıklamasına göre, Zorlu Holding daha iyi bir gelecek için şekillendirdiği; ekonomik büyüme sağlama, toplumsal faydayı artırma ve çevreye olan etkileri azaltmayı hedefleyen, teknoloji ve inovasyondan beslenen Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde, çalışanlarının katılımıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Bu kapsamda Zorlu Holding'in gönüllülük hareketi Kıvılcımlar, Levent 199'da düzenlenen lansman ile başlatıldı. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde yapılan lansman, Zorlu Grubu çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıvılcımlar Hareketi, çalışanların yetkinlik ve potansiyellerini toplumsal faydaya dönüştürmeleri amacıyla Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı tarafından geliştirildi. Projenin adı ise Zorlu Grubu çalışanlarından gelen önerilerle belirlendi.

"Parlak bir gelecek, sürdürülebilir bir yaşam ve toplumsal fayda için gönüllüyüz" sloganıyla yola çıkan Kıvılcımlar Hareketi ile 2022'de çalışan başına yılda ortalama 8 saat gönüllülük yapılması hedefleniyor. Hareketin aynı zamanda çalışanların işe olan bağlılığını artırması, inisiyatif alma, ekip çalışması, işbirliği, planlama, organizasyon ve liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Zorlu Holding İnsan Kaynakları Müdürü Zülal Öztürk Kaya "Ülkemiz ve toplum için değer yaratma hedefiyle, toplum için yaratacağımız faydayı ve etkiyi büyütmek için Kıvılcımlar Hareketi'ni başlattık." ifadelerini kullandı.

Kaya, Zorlu Holding'in kuruluşundan bu yana değer yaratmaya odaklanan bir vizyon ile hareket ettiğini dile getirdi.

Kıvılcımlar Hareketi için düzenlenen lansmanda Açık Açık Platformu'nun kurucusu Renay Onur, gönüllülük üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Renay Onur yaptığı konuşmada, "Mutluluğu, dezavantajlı insanların azalması, doğanın daha iyi duruma gelmesi olarak tanımladığımız zaman, daha iyi bir dünyada yaşamaya başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Onur, bunun için gönüllüğün her zamankinden daha önemli hale geldiğini kaydetti.