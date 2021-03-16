Zor günleri geride bırakan Songül Karlı, ekranlara geri dönüyor
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Zor günleri geride bırakan Songül Karlı, ekranlara geri dönüyor

16.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:19

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen ve çok zor günler geçiren Songül Karlı, ekranlara geri dönüyor. Bir mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Karlı, yeni bir proje ile ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, önceki akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Uzun süredir ekranlarda olmayan Karlı, yeni projesinden bahsederek "Televizyon programı hazırlıyorum. Biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Ekranlara geri döneceğiz inşallah. Ekranlara geri dönmek için mücadele veriyoruz" dedi.

Muhabirin "Sanki önünüze taş koyuyorlarmış gibi anladım" demesinin üzerine sözlerine devam eden Karlı, "Herkes herkese taş koyuyor bu sadece benim için geçerli değil. Yapacak bir şey yok. Başıma çok geldi böyle şeyler" ifadesini kullandı.

"MAHALLE KAVGASIYLA CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

Kendisini dolandıran eski eşi hakkındaki sorulara cevap vermekten kaçınan şarkıcı "Mahalle kavgasıyla yalan yanlış şeylere cevap vermek istemiyorum" demekle yetindi.

Zor günleri geride bırakan Songül Karlı, ekranlara geri dönüyor
Haber Yorumları (3)
BIKTIK: Acunun Şeyması birde bu bıktık artık valla.
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YAŞLI KURT: HER TURLU ÖVGÜYÜ HAKEDİN LOO . EYEYY?
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
DUYGU: Sana kim inanır boşa kürek çekme kanka
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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