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Zonguldak Valiliğinden tematik denetleme

Zonguldak Valiliğinden tematik denetleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 7 -15 Ocak tarihinden itibaren yapılan denetimlerde 445 ekiple bin 816 resen denetim yapıldı. 8 ihbar ve bin 767 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 kişiye ilk uyarı yapıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak Valiliğinden tematik denetleme

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Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

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