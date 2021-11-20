Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 11 Kasım tarihinden itibaren yapılan denetimlerde 2 bin 174 resen denetim, 23 ihbar ve 3 bin 39 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 kişiye ilk uyarı,2 kişiye 2'inci uyarı ve ceza, 3 kişiye izolasyona uymama cezası verildi. - ZONGULDAK

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