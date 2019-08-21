Zonguldak'tan kısa kısa

21.08.2019 12:52

Zonguldak Belediyesince, alt yapısı tamamlanan sokaklarda parke yol çalışması başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince alt yapısı tamamlanan Tepebaşı Mahallesi Sarıtoprak Sokak'ta parke yol çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan parke yol çalışmasının Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kısa süre içerisinde bitirilmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, mahalle sakinlerinin Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a teşekkür ederek, yapılan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiği kaydedildi.

Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere sağlık eğitimi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Koordinatörlüğünde ve İl Müftülüğüne bağlı camilerde açılmış olan yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 7-12 yaş grubu çocuklar için "Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Su Tüketimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlıklı Yaşam için Hijyen Kuralları" konularında sağlık eğitimi verildi.

Açıklamada, geniş kapsamlı olarak uygulamalı ve teorik olarak sağlık eğitiminin ardından öğrencilere sağlık eğitimcileri tarafından ağız ve diş sağlığı seti, el broşürü ve not defterleri dağıtıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA