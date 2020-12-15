Zonguldak'taki maden ocağında üzerine taş düşen işçi ağır yaralandı
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Zonguldak'taki maden ocağında üzerine taş düşen işçi ağır yaralandı

15.12.2020 03:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 03:52
Zonguldak'taki maden ocağında üzerine taş düşen işçi ağır yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik Beldesi'ndeki özel bir maden ocağında çalışan Dursun A. (41), tavandan üzerine düşen taş ile yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ocaktan çıkardığı işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Dursun A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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