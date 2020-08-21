Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
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Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı

Zonguldak'ta tekstil fabrikasında çalışanlar karantinaya alındı. 155 işçiden 43 kişide koronavirüs tespit edilen fabrikada üretim durdu.

21.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:10

Zonguldak'ta tekstil fabrikasında çalışanlar karantinaya alındı. 155 işçiden 43 kişide koronavirüs tespit edilen fabrikada üretim durdu. Çalışan işçiler evlerine gönderilerek karantinaya alındı.

Bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bazılarında korona virüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. Testleri pozitif çıkan işçiler karantinaya alındı. Filyasyon çalışma yaparken belirti görülen işçilere de test uygulandı. Toplam 43 işçide hastalığın çıkması üzerine fabrikada 155 işçi karantinaya alındı.

ÜRETİM DURDU

Toplamda 155 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında testi pozitif çıkan 43 işçinin yanı sıra toplam 155 işçi karantinaya alınırken fabrika, üretim durdurularak kapatıldı.

Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı

Kaynak: İHA

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