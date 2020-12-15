Zonguldak'ta sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü
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Zonguldak'ta sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü

15.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:32
Zonguldak'ta sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdü.

Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdü.

Zonguldak'ta soğuk ve yağışlı hava beraberinde sisi de getirdi. Zonguldak Ereğli Karayolu ve kent merkezinde sis etkili olurken görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kenti kaplayan sis nedeniyle belirli noktalarda trafik ekipleri ulaşımda aksamaya neden olmamak için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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