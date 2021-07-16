Zonguldak'ta sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta sahile vurmuş erkek cesedi bulundu

Zonguldak'ta sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Uzunkum Caddesi'nde meydana geldi. Sahil kenarında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunmasının ardından yaklaşık 4 gündür haber alınamadığı için kayıp ihbarında bulunulan Murat Aydemir'in ailesine haber verildi. Olay yerine gelen aile fertleri cesedi teşhis edemedi. İncelenmenin tamamlanmasının ardından denizden çıkan erkek cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CEBİNDEN ÇIKAN ANAHTAR TEŞHİSİ SAĞLAYACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı, cesedin üzerindeki pantalonun cebinden çıkan anahtarı incelemeye aldı. Anahtarın Murat Aydemir'in evinde deneneceği ifade edilirken kesin teşhis için aile fertlerinden DNA örnekleri alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Zonguldak'ta sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
Zonguldak'ta sahile vurmuş erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Tolga Akış Emre Altuğ Hande Erçel Zeynep Bastık
Spor Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak'ta sahile vurmuş erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 18:55:39. #1.16#

title