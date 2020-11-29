Zonguldak'ta pitbull besleyen kişiye 38 bin lira ceza uygulandı

Zonguldak'ta tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan pitbull besleyen kişiye 38 bin 252 lira para cezası kesildi.

Zonguldak'ta tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan pitbull besleyen kişiye 38 bin 252 lira para cezası kesildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Çınartepe Mahallesi'nde bir kişinin tehlikeli köpek beslediği ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri, polis yardımıyla evde arama yaptı.

Tehlikeli köpek ırkları arasında yer aldığı tespit edilen 4 köpek, Çaycuma Hayvan Barınağı'na yerleştirildi.

Köpeklerin sahibi H.Ö'ye, toplamda 38 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı