Zonguldak'ta Kayıp Kişi Aranıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dün sabahtan bu yana haber alınamayan 40 yaşındaki Muzaffer Kılıç için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Öğberler köyünde ikamet eden Kılıç'tan dün sabahtan itibaren haber alamayan yakınları, durumu Çaylıoğlu Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin yanı sıra köylüler, Kılıç'ı bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.

Köy muhtarı Dursun Güler, AA muhabirine, anne ve babasıyla yaşayan Muzaffer Kılıç'ın dün sabah saatlerinde evden çıktığını ve bir daha kendisinden haber alınamadığını belirterek, "Yetkililere bildirdik. Arama çalışmaları başlatıldı. İnşallah sağ salim bulunur. Ailesi de perişan oldu." dedi.

Kaynak: AA