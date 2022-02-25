Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük (1)
Demirören Haber Ajansı, Aytaç Öztürk - Güncel
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ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi.
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kilimli ilçesi Dağbaca mevkiinde bulunan bir maden ocağında saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi. Ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahliye ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Güncel